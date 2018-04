Opgelet: autoverhuurders lichten massaal klanten op

Door: BV

Heel wat vakantiegangers en zakenreizigers maken gebruik van een huurauto. En daarbij is het lang niet zeker dat je effectief een eerlijke prijs aangerekend krijgt. De Europese Commissie heeft niet minder dan zes Europese autoverhuurders op het matje geroepen voor discriminatie. Die houdt concreet in dat de prijs van de huurauto afhankelijk is van het land waarvan je afkomstig bent. Als je van een economisch welvarender land komt, gaat de prijs niet zelden de hoogte in. Dat kan niet, vindt Europa, dat een voorbeeld aanhaalt van een Duitser die in Engeland de prijs van de huurauto zag verdubbelen zodra z’n land van herkomst werd ingegeven.

Georganiseerde oplichting

De EU heeft een open verwittigingsbrief gestuurd aan de bedrijven, Goldcar, Sixt, Hertz, Avis, Enterprise en Europcar. Het stelt daarin zelfs dat de websites van de betreffende bedrijven gebruik maken van de taalselectie, de landselectie en zelfs het IP-nummer van de computer (dat verklapt van waar je surft) om de prijs aan te passen. Het gaat daarbij om georganiseerde discriminatie.

De bedrijven hebben tot eind deze maand om bij de overheid aan te tonen dat de aanpak is gewijzigd. Drie verhuurders (Enterprise, Goldcar en Sixt) hebben dat nu reeds gedaan.