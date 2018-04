Terugroepacties treffen 1 op 5 Amerikaanse auto's

Door: AUTO55

Terugroepacties hebben dit jaar al voor heel wat beroering gezorgd, en dan voornamelijk in de VS. Dat heeft een studiebureau op het idee gebracht om wat te gaan spitten. En wat blijkt? Maar liefst 1 op 5 auto's op Amerikaanse bodem zijn dit jaar door hun constructeur binnengeroepen geweest. U leest het goed.

General Motors

Het gaat over een totaal van 52 miljoen wagens. Dat zijn er ruim 21 miljoen meer dan in 2004 - het vorige recordcijfer - en het jaar is nog niet eens om. General Motors blijkt de grootste leverancier van 'probleemmodellen'.

Dat terugroepacties van alle tijden zijn, kan je hier ontdekken.