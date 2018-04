Nieuwe limousine van Putin met Porsche V12

Door: BV

Putin is z’n Russische staatsblik beu, maar hij wil natuurlijk ook niet in een limousine van Amerikaanse makelij gezien worden. Er wordt dus behoorlijk wat geld gepompt in de ontwikkeling van een nieuwe limousine. Iets in de grootorde van het Belgische defensiebudget vermoeden we. Maar een flink deel van dat geld komt in Duitsland terecht, bij Porsche. Dat gaat immers de motor voor het nieuwe monster van Putin leveren.

V12 van Porsche

Porsche heeft helemaal geen V12 op dit ogenblik, maar als je zakken diep genoeg zijn, wordt er wel eentje gemaakt natuurlijk. Details zijn schaars. Er zullen zo goed als zeker turbo’s aan te pas komen om het vermogen op te kloppen. Er wordt gespeculeerd over 800pk. De cilinderinhoud zou ergens tussen 6 en 6,6 liter liggen. In 2017 hoort de eerste limousine te rijden.