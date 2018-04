Automerken bezorgd over privacy gebruikers

Door: BV

Dat auto’s de jongste tijd alleen maar slimmer zijn geworden, weet iedereen. Maar welke gegevens exact worden opgeslagen en wie er toegang toe heeft? Dat is veel minder duidelijk. Volkswagen en Mercedes waren eerder deze week niet mild in hun kritiek op technologiegigant Google - dat volgens de Duitse bedrijven ongeoorloofd veel gegevens sprokkelt - en (toeval of niet) nu groeperen 6 grote autobedrijven zich om een nieuw privacybeleid op poten te zetten. Daarin zal eigenbelang ongetwijfeld gediend worden, maar ook de consument moet er wel bij varen.

Wie weet wat?

De groepering die Auto Alliance heet, zal ernaar ijveren om alleen die gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Een erg onduidelijke definitie waarmee BMW, General Motors, VW, Mitsubishi, Toyota en Volvo het in elk geval al eens zijn. Ze zullen zich er eveneens toe verplichten die gegevens niet langer te bewaren dan ‘noodzakelijk’. Ook dat is erg onduidelijk. Maar wat gelukkig ook deel uitmaakt van de doelstelling: de consument moet kunnen zien wat er wordt geregistreerd en wie dat te zien krijgt. In bepaalde gevallen zou je zelfs kunnen aangeven of je bepaalde informatie al dan niet ter beschikking wil stellen.

Wat weet een auto nu al?

Nogal wat moderne auto’s weten perfect waar je hebt gereden, geparkeerd, voor hoelang, aan welke snelheid, bij welk toerental en in welke versnelling, wanneer je welke brandstof hebt getankt en de noodelektronica heeft geanalyseerd of de samenstelling daarvan een beetje oké was. En dat is slechts de tip van de ijsberg.