Porsche vindt nieuwe sportwagen geen prioriteit

Door: BV

In Europa wordt Porsche nog steeds gezien als een sportwagenmerk dat naast z’n kernproducten ook twee SUV's (de Cayenne en de Macan) en een berline (Panamera) produceert. Bij ons verwatert dat beeld natuurlijk meer en meer, maar heeft het bedrijf wel in de gaten dat het vooral auto’s weet te slijten op de legende van de 911. Voorlopig toch nog. Elders ter wereld, waar die geschiedenis veel minder speelt, stelt Porsche zich al anders voor. Op de Amerikaanse televisie bijvoorbeeld omschrijven de toplui hun merk als een producent van sportieve SUV's. Een grote markt als China beschouwt de 911 zelfs veeleer als het buitenbeentje in het aanbod. En dan is het ook logisch dat de bedrijfsleiding hoe langer hoe meer de nadruk legt op dat soort modellen.

Sportwagen niet belangrijk

Naar de komst van een nieuwe sportwagen met middenmotor van Porsche wordt al lang gehint. Niet zo exotisch als de 918 Spyder (die wel uitverkocht is, maar er veel langer over deed dan gedacht om die status te bereiken), maar wel voldoende pittig om pakweg een Ferrari 458 Italia het vuur aan de schenen te leggen. Voor dat model werd typebenaming 960 of 988 gesuggereerd en er werd uitgegaan van een motor met twee turbo’s en tot 620pk. Porsche-baas Matthias Müller heeft zich nu echter in de media laten ontvallen dat die niet als een prioriteit bestempeld wordt.

Wat wil Porsche dan wel

De Duitsers leggen hun eieren in een andere mand. De prioriteit gaat, nog steeds volgens Müller, naar de ontwikkeling van een aantal nieuwe aandrijflijnen en transmissies die vooral voor de derde generatie van de Cayenne en de tweede generatie van de Panamera moeten dienen. Dat krijgt voorrang. Daarmee is niet gezegd dat een extra sportwagenmodel er nooit komt…