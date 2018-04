Verhuur je auto als je hem niet gebruikt

Door: ADD

In deze tijden van economische uitdagingen is efficiëntie een vaak terugkerend thema. Het spreekt voor zich dat het zo optimaal mogelijk benutten van goederen voordeel oplevert. En allerlei consumentenorganisaties weten dat de meeste goederen eigenlijk nauwelijks benut worden. Je grasmachine of droogkast doen meestal niets. En ook je auto staat 95% van de tijd niets te doen, terwijl een beetje auto nochtans maandelijks zo’n € 350 aan allerlei kosten vertegenwoordigt. Maar er zijn mogelijkheden om efficiënter met de auto om te gaan. Nieuwe technologie, zoals Apps, maken die toegankelijker dan tevoren.

Autodelen

Carsharingbedrijven zoals Cambio (dat ondertussen al sinds 2002 in ons land actief is) en Bolides spelen hierop in. Hun principe is eenvoudig. Zij bieden een wagenpark aan en als je een auto nodig hebt, gebruik je er een van hen. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee de baan op. België telt inmiddels meer dan 15.000 Cambio-gebruikers die over ruim 500 auto's kunnen beschikken verspreid over circa 220 standplaatsen in 27 steden. Een relatief succesverhaal dus.

Leen je auto eens uit

Naast Cambio bestaan er bij ons sinds kort ook andere, tot nu toe minder bekende, autodeelinitiatieven (Tapazz, Autopia) die nog een stapje verder gaan. Zij werken niet met een eigen wagenpark dat ze uitlenen, maar doen een beroep op het grote publiek.

CarAmigo

Carsharing is volgens velen duidelijk de toekomst. Enkele dagen geleden lanceerde CarAmigo.be een autodeelplatform voor particulieren. Het bedrijf hoopt tegen het einde van het jaar effectief van start te kunnen gaan in België. Het is niet van plan om zelf wagens aan te bieden, maar wil uitsluitend beroep doen op particulieren. Die stellen hun wagen tegen betaling ter beschikking van andere bestuurders. Vergelijk het met Airbnb, de populaire reiswebsite die particulieren helpt hun woonst aan toeristen te verhuren. CarAmigo werkt volgens hetzelfde principe: jij biedt je eigen auto te huur aan tegen een prijs die jij zelf bepaalt.

Wie op een bepaald moment een auto zoekt, kan met een simpele (nu ja, je moet vooraf wel een hele inschrijvingsprocedure doorlopen) muisklik jouw auto selecteren. Zowel de eigenaar, de huurder en de auto zelf zijn beschermd, onder andere dankzij een omnium verzekering op naam van CarAmigo. Ook aan pechverhelping is gedacht. En als de huurder te snel rijdt, kan de eigenaar met het contract bewijzen dat het niet zijn fout is.