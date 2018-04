De populairste automerken van november

Door: BV

De Belgische Automobielfederatie Febiac communiceert zoals steeds de inschrijvingen van nieuwe voertuigen van afgelopen maand november. De teller voor die maand tikt af op 29.739 stuks, wat een terugval betekent van 7,1% ten opzichte van november 2013. Tel alle cijfers van het ganse jaar bij elkaar en de gewogen terugval bedraagt echter slechts 1,1%. Febiac houdt derhalve nog steeds vast aan de voorspelling van 485.000 nieuwe personenwagens.

Wat zijn de populairste merken?

Volkswagen is al tijden niet meer los te weken van het ereschavot. Ook in november staat het merk daar, met 3.362 voertuigen. Renault staat op twee met 2.535 stuks. Op de voet gevolgd door Peugeot met 2.399 stuks. Net buiten de top drie vinden we twee Duitse premium-merken (al suggereren de cijfers dat ze hoe langer hoe minder dat label verdienen): BMW (2.284) en Audi (1.929). De volledige tabel hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina geplaatst.

De bedrijfsvoertuigen?

De bedrijfsvoertuigen hebben een vruchtbare novembermand achter de rug. Die deden het 3,8% beter dan een jaar eerder. En er komt een autosalon aan dat hen nog eens extra in het voetlicht zet. De cijfers voor voertuigen tot 16 ton MTM zijn zo goed als stabiel ten opzichte van een jaar eerder, maar de zware vrachtwagens (meer dan 16 ton MTM) zijn aan de straatstenen niet te slijten. Daar bedraagt de terugval zo maar eventjes 26,7%.

Zin in twee wielen?

Het zal wel iets met de zachte herfst te maken hebben, maar er werden in november fors meer tweewielers verkocht dan een jaar eerder. De cijfers gingen 36,2% hoger dan die van november 2013. De motormarkt maakt daarmee z’n slechte jaar toch weer goed. De gecumuleerde cijfers zitten nog slechts 0,7% onder die van 2013.