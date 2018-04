Schuurvondst: 60 onbetaalbare klassiekers ontdekt in Frankrijk

Door: BV

In West-Frankrijk hebben medewerkers van het veilinghuis Artcurial een collectie van 60 voertuigen, daterend van het begin van de automobielgeschiedenis tot de jaren zeventig, ontdekt. De auto’s bleven gedurende een halve eeuw onaangeroerd. Onder de ontdekking zijn enkele van 's werelds meest exclusieve en waardevolle voertuigen. De merknamen Bugatti, Hispano-Suiza, Talbot-Lago, Panhard-Levassor, Maserati, Ferrari, Delahaye, Delage, Facel Vega… de één nog legendarischer dan de andere. De waarde loopt in de tientallen miljoenen euro.

Eigendom van Franse ondernemer

“De ene merknaam is nog legendarischer dan de andere. De waarde loopt in de tientallen miljoenen euro” Alle voertuigen die werden ontdekt, de meesten onder metalen afdaken, sommige in kleine buitengebouwen, waren eigendom van ene Roger Baillon. In de jaren vijftig en zestig was dat een erg succesvolle Franse ondernemer met een transportbedrijf. Hij kocht meer dan 110 exclusieve auto’s in de hoop ze ooit onder te kunnen brengen in een museum. Maar begin jaren zeventig moest hij - na een grote zakelijke tegenvaller - noodgedwongen vijftig auto’s uit z’n collectie van de hand doen. De restauratie van de overige exemplaren kwam er nooit. Het museum evenmin. En de auto’s werden vergeten. Tot nu.

Veiling tijdens Retromobile

De voertuigen zullen allen tentoongesteld worden op de Parijse oldtimerbeurs Retromobile. Onder de modellen een aantal Talbot Lago’s T26, waaronder een Grand Sport Coupé met een koetswerk van de legendarische koetswerkbouwer Saoutchik, een Maserati A6G Gran Sport Frua die ruwweg een miljoen waard is en een Ferrari 250 GT SWB California Spider (één van slechts 37 geproduceerde exemplaren) met een waarde van meer dan 10 miljoen. Een auto die nota bene van onder een stapel kranten werd gehaald…

Op 6 februari gaat de ganse collectie onder de hamer. Alles in een ongerestaureerde, originele staat. Het zal aan de nieuwe eigenaars zijn om te beslissen om het model in z’n verweerde toestand te behouden, dan wel het te restaureren.