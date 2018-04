Chinese Mini-kloon scoort nul op crashtest

Door: BV

Latin-NCAP, dat is de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van onze Europese crashtests, legde de Lifan 320 op de pijnbank. Dat is een compacte Chinese auto waarvan het design in niet onaanzienlijke mate gebaseerd is op de Europese Mini. Die laatste haalt een score van 4 op 5 sterren en het onafhankelijke veiligheidsinstituut wou wel eens weten hoe de Chinese kopie het ervan af zou brengen.

Niet eens airbags

Heel wat Chinese autobouwers lopen de achterstand met de rest van de wereld met zevenmijlslaarzen dicht. Denk maar aan Qoros, dat afgelopen jaar in Europese crashtests zelfs de absolute topscorer was. Maar er zijn nog uitzonderingen. Deze Lifan beschikt niet eens over airbags en ook structureel is er meer dan een beetje mis.

Bij de botsproef plooide de vijfdeurs bij elkaar als de spreekwoordelijke koekendoos. De bestuurder werd ei zo na gespietst op de stuurkolom en het stuurwiel zelf kwam los en raakte bestuurder en bijrijder. En het had niet eens zo veel verschil uitgemaakt, was dat niet het geval geweest. De krachten die beide crashtestdummy’s te verwerken kregen waren zo hoog dat een ongeval waarschijnlijk niet te overleven zou zijn. Het resultaat is dan ook een score van nul sterren. Niets. Nada.