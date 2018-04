Lada niet meer op 1 in Rusland

Door: BV

Renault-Nissan, dat de scepter zwaait bij Avtovaz (Lada dus), zal het niet graag horen: Lada is z’n toppositie op de Russische markt kwijt. Alleen in november weliswaar, maar het was al meer dan veertig jaar geleden dat dat nog eens was voorgevallen. En dat terwijl de roebel zwak staat en bedrijven die in Rusland produceren voor Rusland daar nét iets minder hinder van ondervinden.

Kia Rio loopt met de scepter weg

Al bij al zijn de verkoopsaantallen in Rusland gezien de enorme bevolking van het land (ruwweg 143 miljoen) nog bescheiden. In november verkocht Lada 10.520 Granta’s. Dat is een klassiek gelijnde sedan. Eén enkel buitenlands product deed het beter: de Kia Rio. Van dat model wist het merk exact 314 exemplaren meer te verkopen. Die is overigens ook niet te vergelijken met de vijfdeurs die we in onze contreien geserveerd krijgen, het gaat ook daar om een drievolumeberline.