De Afrikaanse president die op 1 dag 15 miljoen aan auto's kocht

Door: BV

Het West-Afrikaanse land Gabon wordt geregeerd door een kleine, steenrijke elite. Het gros van de 1,6 miljoen inwoners is nochtans erg arm. Het land is officieel een democratie, maar het is één enkele familie die als sinds 1967 de president levert. En daarmee is ook geweten welke familie het meest binnenrijft. Rijkdom die al eens tot excessen kan leiden, zoals bijna € 15 miljoen uitgeven aan auto’s. Op één dag. Dat gebeurde eens in 2010, maar televisiezender France24 bracht het verhaal nu naar buiten.

Vooral Duitse luxemerken

De heersende Bongo-familie kocht via een Zwitserse vennootschap op één dag een hele vloot voertuigen. Vooral de Duitse luxemerken blijken populair bij dictators. De bestelling die zeer precies 14.882.000 euro kostte, omvatte 29 voertuigen. Daaronder onder meer 2 Maybachs (toen nog nieuw te koop), 3 Mercedes CL 63 AMG, enkele B-Klasses, Viano's, een paar bussen, twee Rolls-Royce Ghosts, evenveel Rolls-Royce Phantoms, ook nog eens twee Bentley Mulsanne en dan nog een leuke bloemlezing uit het BMW M-gamma: een M3 en M5 sedan en een M6 Coupé. De heersende Gabonese president Ali Bongo en z’n gevolg hoeven zichzelf dus niet al te veel te ontzeggen.

Meer dan 400 auto’s

De Bongo-familie beschikt volgens de bronnen van France24 over meer dan 400 luxewagens. Een groot deel daarvan staat in een ondergronds parkingcomplex bij het presidentiële paleis. Dat de informatie nu boven water kwam, heeft te maken met onderzoek naar mogelijke verduistering van overheidsgelden. Dat onderzoek wordt niet in Gabon gevoerd, maar wel in de Europese Unie.