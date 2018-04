Mercedes verkocht nooit meer in België

Door: AUTO55

Voor het eerst in de geschiedenis van het merk uit Stuttgart werden er volgens Mark De Haes, de grote baas van de Belux-afdeling, in één jaar tijd meer dan 25.000 nieuwe Mercedessen in België verkocht. In 2014 waren dat er in totaal 25.099, een stijging van 2,81% ten opzichte van twee jaar geleden. De opstoot wordt door de autobouwer vooral aan de indienstname van iets compactere modellen - zoals de A-klasse en diens afgeleiden - toegeschreven. Of de tendens zich dit jaar zal voortzetten, valt uiteraard nog af te wachten.