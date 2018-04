Mr Bean verkoopt McLaren F1 voor 12,5 keer de nieuwprijs

Door: AUTO55

Acht miljoen. Zoveel Britse ponden wenst Rowan Atkinson in ontvangst te nemen in ruil voor de sleutels van zijn McLaren F1 met 41.000 mijlen op de teller. Die exclusieve supersportwagen kocht de nu 60-jarige acteur in 1997 nieuw aan en hij betaalde er toen 'slechts' £ 640.000 voor. Rekening houdend met het feit dat de bolide in kwestie al tot tweemaal toe fikse schade heeft opgelopen, mag je dus gerust van een goede investering spreken. Als de F1 effectief voor het gevraagde bedrag van de hand wordt gedaan, tenminste.

Schade?

De - inmiddels herstelde - schadegevallen die net werden aangehaald, dateren van 2009 en 2011. De eerste keer reed Atkinson in op een kleine Rover Metro, de tweede maal was iets erger. In die mate zelfs dat het door de verzekering opgehoeste bedrag - voor de herstellingskosten, een berekening die een maand in beslag nam - hoger lag dan de nieuwprijs van de auto. In totaal ging het over zomaar eventjes £ 910.000. Gelukkig waren er bij het laatste incident geen andere partijen betrokken. Atkinson zelf liep wel een schouderblessure op.

Waar te koop?

Wie de McLaren F1 van Mr. Bean himself in huis wil halen, moet ervoor bij Taylor & Crawley in Londen zijn. Dat is een verdeler van luxe-auto's. Het gaat om het exemplaar met chassisnummer 61 uit een reeks van 64 straatwagens.