Autosalon van Brussel breekt alle records

Door: BV

Het 93ste Autosalon van Brussel heeft de deuren gesloten. Het was een uitzonderlijke editie waarin alle records sneuvelden. Dat maakt organisator Febiac bekend. Het salon mocht 427.000 bezoekers verwelkomen. Dat is fors beter dan de cijfers van de vorige recordeditie voor een 'klein salon' in 2013. Toen kwam er 385.000 man langs in de Heizelpaleizen.

Ook deelsalons succesvol

De vakbeurs voor wegtransport - Truck & Transport - die van 16 tot 19 januari liep, klokte af op 33.000 bezoekers. Ook dat cijfer was de voorbije zes edities van dit deelsalon nog nooit zo hoog. Het Dream Cars-evenement dat tijdens de laatste drie dagen van het Autosalon werd gehouden, werd door ruwweg 40.000 mensen bezocht. Zij konden er zich vergapen aan 46 van de meest bijzondere en exclusieve wagens.