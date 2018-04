Bord in Frankrijk vraagt om kinderen dood te rijden

Door: BV

Alles hebben de authoriteiten in Bretenière aan de Franse Cote d’Or geprobeerd om de snelheid van de automobilisten naar beneden te halen. Er werd een mini-rond punt op het asfalt geschilderd, verkeersdrempels aangelegd, voorrang van rechts ingevoerd en een bord ‘opgepast school’ geplaatst. Maar er werd nog steeds sneller gereden dan de snelheidsbeperking van 30km/u. Daarop schakelde de gemeente zwarte humor in.

Rij gerust sneller!

Op het bord staat "er zijn nog kinderen over om te verpletteren, u kan accelereren". Uiteraard is niet iedereen even enthousiast, maar de overheid zegt dat er nu tenminste over gepraat wordt en dat daarmee het doel wel is bereikt. Of er ooit ongelukken met kinderen gebeurden omwille van overdreven snelheid in Bretenière is ons onbekend.