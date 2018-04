Volgende Volvo V40 ook uit Gent

Door: BV

Volvo CEO Hakan Samuelsson heeft bevestigd dat de volgende generatie compacte Volvo’s eveneens in Gent gebouwd zal worden. Het gaat om alle modellen die gebaseerd zullen zijn op de C-Segment Modular Architecture. Die is overigens niet exclusief voor Volvo, maar zal in China ook gebruikt worden door moederbedrijf Geely. Vanaf 2016 gaat een opvolger van de V40 in productie. Er wordt inmiddels nog gespeculeerd over een nieuwe C30, terwijl een XC40 zo goed als zeker deel zal uitmaken van de toekomstige productportfolio.

Exclusiviteit of niet?

Volvo bouwt inmiddels al enkele modellen in China. Of de compacte Volvo’s ook daar van de band zullen lopen (in fabrieken van Geely) is nog een open vraag. Het wordt in elk geval niet uitgesloten.