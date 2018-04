Mercedes, BMW en Audi winnen, VW verliest

Door: BV

De Amerikaanse automarkt breit in april een vervolg aan z’n opwaartse trend. Er wordt zelfs nog een tandje bijgestoken, met dank aan de lage brandstofprijs en de gunstige kostprijs van de kredieten. Er kwam 5% bij tot 1,45 miljoen stuks.

Mercedes steekt BMW en Audi voorbij

De Europese constructeurs kunnen mee profiteren van die opwaartse trend. Audi steeg 7,5%, BMW verkocht (Mini incluis) 9,6% extra en Mercedes ging 13% in de plus (10,6% als je ook Smart en de Sprinter-bestelwagens meerekent). Daarmee verkoopt het bedrijf uit München voor het eerst meer dan BMW en Audi (respectievelijk 32.432 tegen 32.428 en 16.827 stuks).

Volkswagen verliest

Volkswagen kan als Europees automerk niet profiteren van de opleving. Dat merk zag de interesse in z’n producten zelfs dalen met 2,7%. Maar de Duitsers hebben al aangekondigd dat hun auto’s niet goedkoper (het voornaamste pijnpunt voor de Amerikaanse consument) zullen worden. En daarbij dient gezegd dat Duitse voertuigen aan de andere kant van de oceaan reeds gevoelig minder duur zijn dan in Europa.

GM en Ford groeien ook weer

Na een zwakke maand in maart liep het in april beter voor General Motors, de grootste Amerikaanse autofabrikant. Zij zagen hun verkoop met 5,9 procent (tot 269.000 auto's) stijgen. Ook Ford kon met 221.652 voertuigen (plus 5,4%) zijn marktaandeel verhogen. Ook Toyota deed het beter, al was de groei zwakker (+ 1,8%).