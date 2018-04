Miljoenenboete voor Skoda

Door: ADD

Tsjechische inspecteurs hebben VW-dochter Skoda een miljoenenboete opgelegd. Aanleiding zijn verboden margin fixings met dealers in het thuisland, dat maakte het Tsjechische bureau tegen monopolievorming (UOHS) donderdag in Brno bekend. De boete is al sinds december 2014 lopende en bedraagt 49 miljoen kronen, omgerekend ca. € 1,78 miljoen.

De in Mlada Boleslav gevestigde constructeur zou tussen april 2011 en april 2012 met de dealers prijsafspraken gemaakt hebben. En dat is een overtreding van zowel de Tsjechische wet alsook tegen de EU-richtlijnen, luidt het.