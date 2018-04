Land Rover te besturen met smartphone

Door: BV

Je auto van op afstand besturen? Je hoor, het komt. BMW integreert zo’n functies in de afstandsbediening van de nieuwe 7-Reeks en je zal meer en meer fabrikanten met gelijkaardige gadgets zien komen. Land Rover brengt een app die als afstandsbediening werkt. Je zal kunnen gas geven, remmen, sturen en zelfs wisselen tussen de gewone versnelling en de terreinversnelling.

Waarom moet dat zo nodig?

Omdat je soms ingeklemd staat tussen twee geparkeerde auto’s bijvoorbeeld. En dan neem je je smartphone en stuur je je auto eerst uit het parkeervak. Maar het kan ook helpen bij het terreinrijden. Dan heb je geen copiloot of spotter meer nodig, maar kan je als bestuurder zelf nakijken of de bodemvrijheid wel voldoende is of je bumper niet net dat rotsblok raakt… De kans is groot dat je het slechts één keer gebruikt - om te pochen tegen familie, vrienden of buren.

Voor wie echt niet kan rijden

De Britten bedachten nog een extra functie. Daarmee vraag je je auto om zichzelf om te draaien. Die is wellicht ingegeven door de weinig bescheiden afmetingen van veel Land Rover-modellen. Dan is omdraaien wel even een klus. Met de app doet de auto het zelf. Sensoren zorgen ervoor dat hij nergens tegen rijdt en hij gaat net zo vaak voor- en achteruit tot hij omgekeerd is.

Is zo’n app veilig?

Over de veiligheid van apps weerom geen letter, maar hoewel ze nog erg zeldzaam zijn, liep het in het verleden al mis. En als de app gekraakt is, kan een wildvreemde dan je auto besturen en er bijvoorbeeld een vrachtwagen mee oprijden?