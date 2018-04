Budgetauto VW Made in China

Door: BV

Het succes van Dacia, dat niet alleen markant is in economieën die in volle ontwikkeling zijn, maar ook in Westerse landen (op een bepaald moment had Dacia in Frankrijk 10% van de markt in handen, met slechts 3 auto’s in catalogus), is de rest van de autoconstructeurs niet ontgaan. Over een budgetmerk van Volkswagen wordt al langer gefluisterd en gespeculeerd, maar VW-baas Martin Winterkorn maakt er nu korte metten mee.

VW-budgetauto is er in 2018

Er komt een VW-budgetmerk. In 2018 wordt het eerste model gelanceerd. Je moet overigens een beetje een Volkswagensaus over ‘budget’ gieten, want er wordt gesproken over een auto die tussen € 8.000 en € 10.000 kost. Toch een heel verschil met de € 6.990 waarmee Dacia destijds de Logan lanceerde. En VW zal dat nieuwe budgetvoertuig uit z’n Chinese fabrieken laten rollen. Er komt niet één model, maar er is al sprake van drie varianten. VW zegt dat het een sedan, een break en een crossover nodig heeft.