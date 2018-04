Trajectcontrole E40 pakt 60.000 man op 2 weken

Door: BV

Op de E40 in Erpe-Mere wordt gewerkt sinds 22 juni. En daarom geldt er een snelheidsbeperking van 70km/u. Maar de trajectcontrole werkt nog steeds en is aangepast aan de gewijzigde verkeerssituatie. En die betrapte sinds het begin van de werken al meer dan 58.000 bestuurders. Overigens alleen in de richting van Gent, want in de andere richting werkt de trajectcontrole niet en is de politie aangewezen op conventioneel flitsen.

4.000 boetes per dag

De trajectcontrole op de E40 is altijd een goede zaak voor de Staatskas. Elke dag worden er zo’n 500 mensen gepakt. Zonder gepersonaliseerde nummerplaat weliswaar, want die zijn blijkbaar immuun voor dat systeem. Tijdens de werken is het aantal bekeuringen gestegen naar meer dan 4.000. Vooral ’s avonds en ’s nachts lopen veel mensen tegen de lamp. Logisch, want dan is de verkeersdrukte erg laag. Over het maatschappelijke draagvlak stelt de politie noch het Agentschap Wegen en Verkeer zich vragen.

De werken betalen zichzelf terug

Met ruwweg 60.000 bekeuringen op 2 weken tijd, zijn de werken een erg lucratieve bezigheid voor de politie. De opbrengst wordt nu al geschat op 4,5 miljoen euro, en dat terwijl er op 1, 2 en 3 juli nog problemen waren met de apparatuur omwille van de hitte. Anders was de opbrengst nog hoger geweest. En de kostprijs van de werken? Die bedraagt € 5,5 miljoen, maar ze zijn nog niet gedaan.