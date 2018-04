BMW maakt race-rolstoel

Door: BV

BMW maakt auto’s en motorfietsen, dat is bekend. Maar het bedrijf laat zich met de regelmaat van de klok ook verleiden tot uitstapjes in andere domeinen. Straatmeubilair en een metro bijvoorbeeld. Of sportmateriaal, zoals een bobslee (die trouwens een medaille binnen haalde). Het volgende project is een hoogtechnologische rolstoel voor de 2016 Paralympics in Rio de Janeiro.

Niet zo veel verschil

Volgens BMW USA, dat deze realisatie op z’n to do list heeft staan, verschilt zo’n rolstoel niet zo veel van een auto. Aerodynamica, stijfheid, rolweerstand, besturing, remmen en gewicht zijn allemaal cruciaal. Niet zo gek dat er zo veel mogelijk van carbon gebruik gemaakt zal worden.

BMW USA wil de race-rolstoel begin 2016 klaar hebben, presenteren en overhandigen aan de betreffende atleten. Dan hebben zij nog een half jaar de tijd om zich de rolstoel helemaal eigen te maken.