BIVV wil compleet nieuw verkeersreglement

Door: BV

Karin Genoe, de nummero uno van het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) kroop eerder deze week in haar pen voor een opiniestuk in De Tijd en L’Echo. Daarin pleit ze voor een nieuw verkeersreglement. Het huidige staat vol verouderde ingewikkelde taal, het is complex, bestaat uit een eindeloze reeks artikels en toevoegingen en het verwijst zelfs naar zaken die niet meer bestaan. De Rijkswacht bijvoorbeeld. De Belgische wegcode is dan ook veertig jaar oud.

Een helder en verstaanbaar verkeersreglement

Genoe pleit voor een volledig nieuw verkeersreglement dat ‘bruikbaar is van de klas tot de rechtbank’. In een heldere taal en verstaanbaar voor iedereen. En - evenmin onbelangrijk - zonder dubbelzinnigheden.

De minister heeft er wel oren naar

“ Het weinig verrassend dat de bevoegde minister dat goede idee wel ziet zitten ”

Omdat het BIVV eigenlijk vooral een propaganda-apparaat van de regering is en het erg waarschijnlijk is dat de bevoegde kabinetten zich vooraf over de tekst van het opiniestuk konden buigen, is het weinig verrassend dat de bevoegde minister (Mobiliteit - Jacqueline Galant [MR]) dat goede idee wel ziet zitten. In een verklaring in de media laat ze weten volgend jaar ‘met een kam door de teksten’ te willen gaan. Hoe dat concreet zal worden, is nog lang niet duidelijk, maar in elk geval wordt in de publieke opinie het pad geëffend voor een nieuw wegreglement. Na 40 jaar is modernisering tenslotte op z’n plaats.