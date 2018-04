Gedaan met jumps op Nürburgring, alle records op nul

Door: BV

De Nürburgring heeft sinds 2014 een nieuwe eigenaar. En die heeft het behoorlijk moeilijk met z’n nieuwe aanwinst. Vooral nadat er op 28 maart van dit jaar een Nissan GT3-racewagen met fatale gevolgen in het publiek terecht kwam.

Snelheidsbeperking, recordverbod

In de daarop volgende maanden kondigde de directie van de omloop een snelheidsbeperking aan (ja, ook tijdens wedstrijden), gevolgd door een verbod op ronderecords. Dat laatste is waar autoconstructeurs zo graag mee uitpakken, omdat het geloofwaardigheid verleent aan sportieve modellen. Maatregelen die niet op applaus onthaald werden, ze gaan immers voorbij aan de doelstelling van een snelheidsomloop. Maar er komt verandering.

Eerder werd al bericht dat het verbod op ronderecords zou opgeheven worden. Dat gerucht wordt nu bevestigd, maar voorlopig blijft de beperking wel actief. De directie wil eerst enkele aanpassingen doorvoeren.

De ring wordt anders

Nog voor de start van seizoen 2016 zal de legendarische Nordschleife van de Nürburgring aangepakt worden. De aanpassingen omvatten een nieuwe afsluiting en vangrails om op de gevaarlijkste plaatsen de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Maar - cruciaal - ze omvatten ook werken over een afstand van 500 meter aan het circuit zelf. Het gaat om het stuk ter hoogte van ‘Flugplatz’. Daar is het asfalt bijzonder oneffen en gaan de meeste auto’s al decennia lang met hun wielen van de grond. Dat is echter niet meer van deze tijd, oordeelt de directie. En daarom zullen jumpende voertuigen er naar het verleden verwezen worden.

Alle ronderecords opnieuw

De aanpassingen zullen uiteraard invloed hebben op de rondetijden. Niet in het minst omdat er gekozen wordt voor glad asfalt, wat de snelheid zal drukken. De Nürburgring zal de jacht op ronderecords weer toestaan, maar vergelijken met de huidige top wordt door de aanpassingen onmogelijk. Op dat vlak moet alles weer naar af.