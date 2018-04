Deze mini-Le Mans start is de leukste autovideo die je vandaag zal zien

Door: BV

Tegenwoordig start de 24-uurs-race van Le Mans van achter de safety car. Die rollende start houdt minder risico’s in dan een staande start. Maar het ging er vroeger nog anders aan toe. Tot 1970 gingen Le Mans (en een hele hoop andere uithoudingsraces) van start met de piloten niet eens in de auto. De piloten wachtten aan de overkant van de weg op het startsignaal, moesten vervolgens over de weg lopen, in hun auto klimmen, starten en wegrijden. Dat vereiste fitheid en lenigheid, maar stamde vooral uit de periode dat het starten van een auto nog heel wat kon inhouden.

Jacky Ickx



Onze eigen Jacky Ickx hielp (mee) deze Le Mansstart naar de geschiedenisboeken verwijzen. In 1969 wandelde hij bij de start van de 24-uurs race op z’n gemak de baan over, installeerde zich goed in de auto, snoerde de veiligheidsgordels vast (wat de andere piloten niet deden om tijd te winnen) en ging hij als allerlaatste van start. Tijdens de eerste rondde verongelukte al een piloot aan boord van een Porsche 917 (zonder gordels om). En 24u later kwam Ickx als eerste over de finish…

Le Mansstart

Op de Goodwood Revival meeting die afgelopen weekend werd gehouden vergeet het publiek collectief het bestaan van 1970. Of elk jaar erachter. En daar wordt de Le Mansstart wel nog beoefend. Door de allerkleinsten, nog wel. Die het circuit overspurten om vervolgens met gierende banden te vertrekken in… hun pedaalauto. Een historische pedaalauto, uiteraard. Want in Goodwood zijn het puristen. De video ervan kan je hier bekijken.