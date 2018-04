Volkswagen geeft geknoei toe

Door: ADD

Volkswagen heeft toegegeven geknoeid te hebben met de emissietesten op dieselauto's in de Verenigde Staten. "De manipulatie van de gebruikte de software is een feit", zei een woordvoerder van de groep gisteren in Wolfsburg nadat bekend was geraakt dat het Amerikaanse federale milieuagentschap EPA VW beschuldigt van manipulatie. Met behulp van software laten de Duitsers hun viercilinder dieselmotoren tijdens emissietesten veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan tijdens reëel verbruik.

Berouw

Nadat Volkswagen aanvankelijk weigerde commentaar op de beschuldigingen te geven, drukte ceo Martin Winterkorn zondag in een verklaring zijn spijt uit over het feit dat ze het vertrouwen van hun klanten en de publieke opinie geschonden hebben. “"De gebeurtenissen hebben voor de raad van bestuur en voor mij persoonlijk de hoogste prioriteit." VW zou opdracht tot een extern onderzoek gegeven hebben. "Het moet duidelijk zijn dat Volkswagen geen overtredingen van de wet of van regelgeving van welke aard ook duldt", aldus Winterkorn. Volkswagen zegt alles eraan te doen om het vertrouwen te herwinnen. "We werken in alle eerlijkheid en uitvoerig met de bevoegde autoriteiten samen om de feiten snel en transparant te verduidelijken."