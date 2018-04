Naam nieuwe topman Porsche is officieel

Door: ADD

Porsche zal in de toekomst geleid worden door Oliver Blume. De toezichtsraad van de dochteronderneming van VW benoemde gisteren de 47-jarige als nieuwe ceo. Blume volgt Matthias Müller op die vorige week in de nasleep van het dieselschandaal naar het hoofd van de Volkswagen Group verhuisde.

Al meer dan twee decennia is Oliver Blume in de VW-groep actief, onder andere bij Audi en Seat. In 2013 kwam werd hij Production Director bij Porsche. In vergelijking met de gigant Volkswagen met zijn 600.000 werknemers is Porsche een vrij kleine dochter (25.000 medewerkers) maar hun aandeel in de winst is in verhouding aanzienlijk hoog. In 2014 kon Porsche een winst van 2,2 miljard euro opstrijken.

Tot nu toe heeft dieselgate geen invloed op het bedrijf. De constructeur heeft de door het schandaal getroffen (kleinere) EA 189 dieselmotoren namelijk niet in de catalogus staan.