€ 5.000 cadeau bij elektrische auto vanaf 2016

Door: BV

De Vlaamse overheid zet extra in op zero-emissie-auto’s in een poging om het wagenpark versneld te vergroenen en de CO2-uitstoot weer wat omlaag te krijgen. Het plan omvat de bouw van 5.000 extra laadpunten tegen 2020, maar ook een behoorlijke subsidie op de aankoop van een nieuwe auto zonder uitstoot. Elektrisch dus, of op waterstof.

Alléén volle pot voor goedkoopste auto’s

De subsidie geldt alléén voor natuurlijke personen die een elektrisch voertuig kopen. Bedrijven profiteren immers nog steeds van een fiscale aftrekbaarheid van 120%. En de maximale subsidie van € 5.000 geldt eveneens uitsluitend voor elektrische auto’s die maximaal € 31.000 kosten. Daarboven gaat de premie in trappen omlaag. De idee is dat wie een Tesla van € 120.000 koopt, het net zo goed zonder extra impuls kan stellen.

Uitdoofsysteem

De tegemoetkoming start vanaf 2016 maar zal elk jaar afnemen. In 2019 zal de overheid de factuur nog met maximaal € 2.000 verzachten. Het jaar erop is het helemaal gedaan. Tenzij de € 5 miljoen die de Vlaamse overheid heeft uitgetrokken voor de maatregel sneller op geraakt. Dan wordt het uitdoofscenario sneller opgestart.