Belgische autoverkoop november: +22%

Door: BV

Afgelopen maand november werden in ons land 36.329 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Dat cijfer is zo maar eventjes 22,2% hoger dan tijdens dezelfde maand afgelopen jaar. De Belgische markt laat nu al zes maanden op rij een toename zien, wat ervoor zorgt dat de globale cijfers voor 2015 nu 2,7% boven die van dezelfde periode in 2014 uittorenen. Er zijn dit jaar al 468.325 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht.

Renault op 1, BMW nog steeds in top 3

Als Volkswagen al kampt met de gevolgen van dieselgate, dan lijken deze op dit ogenblik nog beperkt te zijn. Het bedrijf moet de koppositie weliswaar laten aan Renault, dat afgelopen maand 4.222 auto’s uitleverde (een ongelooflijke stijging van 66% ten opzichte van november 2014), maar VW tikt met 3.681 voertuigen nog steeds hoger af dan een jaar eerder (+ 9,5%). BMW maakt de top 3 compleet met 3.116 voertuigen. Peugeot staat op 4 (2.525) en Opel op 5 (2.490). De top 38 (van Renault tot Alpina) hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost.

Ook bedrijfsvoertuigen in de plus

De goede gezondheid van de automarkt spiegelt zich ook af op de verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen. Die lag in november 15,9% hoger. Vrachtwagens tot 16 ton MTM gingen + 6,8% en de zware jongens gaan 7,8% in het positief.

Enkel de motormarkt sluit lager af dan een jaar geleden: 693 stuks tegen 722.