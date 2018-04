Uitgerekend: in 2030 rijdt 15% van de auto's helemaal zelf

Door: BV

Dat is de conclusie van een onderzoek van McKinsey & Company naar de opkomst van autonomous driving technology.

Minder mensen met rijbewijs

De studie haalt nog enkele andere interessante cijfers aan. Dat zegt dat het aantal mensen met een rijbewijs zal dalen. In de VS welteverstaan, maar een gelijkaardige trend tekent zich af in West-Europa. Ook hier duurt het langer eer jongeren een rijbewijs halen en velen opteren zelfs om helemaal geen rijbewijs te hebben. In het studiegebied daalde het percentage mensen met een rijbewijs van 76% in 2000 naar 71% in 2013.

Compleet zelfrijdende auto’s verwacht McKinsey in 2020 tot 2022 op de weg. Daarvan is overigens erg onzeker of je ermee zal mogen rijden zonder rijbewijs. Je zal immers altijd moeten kunnen overnemen. Tegen 2030 zouden zelfrijdende auto’s 15% van het wagenpark uitmaken. Minder dan verwacht misschien, al is eerder al gebleken dat de meeste mensen niet op een zelfrijdende auto zitten te wachten. Auto’s delen zal volgens dezelfde studie ook populairder worden, maar geen records breken. Eveneens in 2030 zou ongeveer 1 auto op 10 deel kunnen uitmaken van een deelprogramma.