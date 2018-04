SUV's nu het populairst van al

Door: BV

In 2015 groeide de afzet op de Europese automarkt met 9,3%, naar het hoogste aantal sinds 2009. Goed voor 14,2 nieuwe wagens. Meer dan ooit tevoren koos de Europese klant voor een SUV. Ze deden het beter dan de tradtionele compacte- (C-segment) en subcompacte (B-segment) marktdelen. De verkoop ervan steeg het afgelopen jaar met 24%. Het aandeel ervan steeg van 19,8% in 2014 tot 22,5% in 2015. De SUV is daarmee het populairste koetswerktype van allemaal.

De SUV is het nieuwe normaal

Alle subsegmenten binnen de SUV-klasse deden het afgelopen jaar erg goed. Er werden in het totaal 243.000 grote SUV’s verkocht. Dat is het segment waarin de BMW X5 de verkoopstopper is. Het cijfer vertegenwoordigt een stijging van 27%. Bij de SUV's uit de middenklasse is de Volvo XC60 de meest doorsnee keuze die je kan maken. En je vindt ze nu werkelijk overal. 4 op 10 van alle hoog op poten staande auto’s werd in deze subklasse verkocht. Afgelopen jaar steeg de verkoop ervan zo maar eventjes 42%, tot 1,28 miljoen stuks.

De compacte SUV's, een marktdeel waarin de Renault Captur het afgelopen jaar de scepter zwaaide, groeide met 38%. Voor het eerst werden er meer dan een miljoen van verkocht. Met 1,2 miljoen stuks is het verre van ondenkbaar dat de aantallen in 2016 die van de C-SUV zullen overstijgen.

Waarom kies je een SUV?

Toen de SUV, inmiddels meer dan 10 jaar geleden, als segment in het leven werd geroepen, combineerde het segment vooral comfort met milde terreineigenschappen. Die terreineigenschappen zijn, op een enkele uitzondering na, helemaal van het toneel verdwenen. De meeste SUV's en crossovers onderscheiden zich op technisch vlak niet van een conventionele auto, terwijl ze minder praktisch zijn dan de monovolumes die ze mee verdringen. Anderzijds bieden ze door hun hogere zitpositie een beter verkeersoverzicht en - vooral - koop je er prestige mee. De automerken vinden het best, want in ruil voor een marginale meerkost (de kostprijs van een SUV is nauwelijks hoger dan die van een andere auto), stijgt de vraagprijs van eenzelfde basisproduct aanzienlijk. De SUV-trend is dus ook goed voor de bankrekening van de automerken.