​Stikstofoxide-grens mag nog jaren overschreden worden

Door: ADD

Het zag er vanmiddag in het Europees Parlement kort voor de stemming over de voorwaarden rond de toekomstige emissietesten nog naar uit dat er moeilijke tijden zouden aankomen voor de constructeurs. Maar de EU-parlementsleden blijken een hart voor de auto-industrie te hebben. Het veto tegen het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar had uitgewerkt en nu onder vuur lag als gevolg van dieselgate, werd dan toch weggestemd.

Constructeurs toelaten zich aan te passen

Concreet houdt dit in dat emissietesten vanaf 2017 ook op de weg zullen uitgevoerd worden. Dat betekent dus Real-Drive-Emission-Tests waarbij voertuigen willekeurig versneld en vertraagd worden. De wettelijke norm zal dan echter nog enkele jaren ruim overschreden mogen worden.

Na de Euro 6-norm zijn weliswaar slechts 80 milligram stikstofoxide (NOx) per kilometer toegestaan, maar nieuw ontwikkelde modellen zullen tussen september 2017 en januari 2020 tijdens de RDE-tests meer dan het dubbele (110 procent) mogen uitstoten. Vanaf 2020 wordt dat nog 50 procent meer dan de norm. Bedoeling is dat autoconstructeurs op die manier voldoende tijd krijgen om zich te kunnen aanpassen. De commissie engageert zich wel om de uitstootnormen tegen 2023 op de wettelijke 80 milligram per kilometer te krijgen.

Geen tweede dieselgate

Europees Commissaris Elzbieta Bienkowska benadrukte dat de nieuwe tests samen met strengere controles gesjoemel in de toekomst onmogelijk zullen maken. 'Een nieuw Volkswagen-schandaal komt er niet’, beloofde ze.