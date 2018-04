Autoverkoop januari: BMW op 1

Door: BV

2015 sloot de Belgische autosector nog af met een positieve noot. Maar 2016 begint in elk geval voorzichtig. Afgelopen maand werden 44.326 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer is 6,3% lager dan tijdens de eerste maand van afgelopen jaar. Maar afgelopen maand telde ook één werkdag minder (20 tegen 21) dan de eerste maand van 2015.

BMW populairste automerk van januari 2016

Het jaar begint in elk geval ook met een opvallende naam bovenaan de tabel met inschrijvingen: BMW. Dat premiummerk (als we daar nu van kunnen spreken) wist afgelopen maand 3.678 nieuwe auto’s in het verkeer te brengen. Renault staat op twee met 3.636 stuks. En Volkswagen sluit de top 3 af met 276 auto’s minder. Ook op de plaatsen 4 en 5 vinden we nog twee merken die boven de 3.000 uitstekend: Opel (3.261) en Peugeot (3.112). De volledige Top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina geplaatst.

En in de andere categorieën?

Alleen maar positieve cijfers. De bestelwagens klommen met 8%, terwijl vrachtwagens tot 16 ton MTM 2,4% hoger noteerden. En de echte zware jongens gaan er zelfs spectaculair op vooruit: + 49,2%, al gaat het daar natuurlijk nog steeds om eerder beperkte aantallen.

De gemotoriseerde tweewielers gaan eveneens vliegend van start. Er kwam zo maar eventjes 27% bij, voor een totaal van 1.352 inschrijvingen.