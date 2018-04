Dit zijn alle nieuwe Top Gear presentatoren

Door: BV

Na het ontslag van Top Gear presentator Jeremey Clarkson en de solidariteit van kompanen James May en Richard Hammond, gonst van het geruchten over nieuwe presentatoren. Het zou Sabine Schmitz kunnen zijn, of Chris Harris, of Matt LeBlanc en hoe dan ook Chris Evans…

En wat blijkt nu? Het zijn ze allemaal! Het nieuwe uitgebreide team is daarmee zelfs niet eens compleet. Rory Reid (uiterst links) is een man die autoreview rapt, meedeed aan een open auditie en het zowaar haalde. En dan is er nog Eddie Jordan (inmiddels 67), die in een vorig leven een Formule 1 team leidde. Afsluiten kunnen we tenslotte doen met The Stig. Neen, geen woord over wie dat nu exact is, maar eerder lekte uit dat David Coulthard een rolletje bij Top Gear zou krijgen. Je zou dus kunnen denken…