BMW verliest interesse in gewone auto's

Door: ADD

Stap voor stap de toekomst in. Ongeveer zo schetst Harald Krüger de strategie van BMW hoe ze met de groeiende concurrentie in de sector om zullen gaan. "In een complexe competitieve omgeving zal de kostenwedloop zich verder intensiveren," aldus de topman gisteren op de jaarlijkse persconferentie in München.

Daarbij gaat het niet alleen om de groeiende concurrentie in de luxeklasse met de gebruikelijke spelers (Audi en Mercedes). Er verschijnen ook nieuwe spelers op de markt, met een agressieve attitude en veel financiële speelruimte. Vooral Google en Apple zouden een bedreiging voor de gevestigde fabrikanten vormen. Ze willen hen op het vlak van autonoom rijden de loef afsteken. Bovenop komen de aanhoudende economische en politieke onzekerheid. "We hebben dus maximale flexibiliteit nodig om gelijke tred in een onzekere omgeving te kunnen houden," zei Kruger.

BMW wapent zich

Nieuwe technologieën en digitale diensten hebben weliswaar voor een omwenteling gezorgd, maar volgens Krüger zullen veranderingen niet abrupt komen. Daarom wil BMW verder op meerdere vlakken inzetten. En dat betekent meer investeren in autonoom rijden en in de ontwikkeling van e-mobiliteit. Maar tegelijkertijd zal de verbrandingsmotor de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen, denken ze.

Meer i en X



Naast een BMW iNext begin van volgend decennium plant de constructeur ook meer plug-in hybride modellen en blijven ze werken aan de waterstof-brandstofcel-technologie. Het project i2.0 moet dan weer het geautomatiseerde rijden bevorderen. Nieuwe mobiliteitsdiensten en investeringen in veelbelovende start-ups staan ook op Krügers agenda. Tegelijkertijd wil men de groeikansen in onder meer de luxesector grijpen, zei Krüger. De Duitsers denken dan bijvoorbeeld aan de X7 die er in 2018 aankomt.