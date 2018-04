AMG niet meer welkom in Mercedes showroom

Door: BV

Wie de auto-actualiteit op Auto55.be een beetje volgt kan niet aan de recente stroom Mercedes AMG-modellen ontsnappen. En het is er nog niet mee gedaan. Tobias Moers, de baas van de AMG-afdeling, liet zich op het Autosalon van New York ontvallen dat er binnen afzienbare nog ten minste 10 extra modellen bijkomen. Tegen het eind van het jaar kan je bij Mercedes kiezen uit 48 verschillende AMG’s.

Aparte toonzaal voor AMG

Afgelopen jaar verkocht Mercedes 68.875 modellen waarop de drieletterige badge hing. Dat was 40% meer dan het jaar ervoor. Dat ondermijnt de exclusiviteit van AMG’s natuurlijk, maar dat zal het Duitse automerk Wurst wezen als het het winstcijfer spekt. Dat doet AMG de jongste tijd zo goed dat Mercedes nu zelfs aparte showrooms overweegt. Die moeten enerzijds plaats bieden aan het stijgende aantal modellen en anderzijds de mogelijkheid geven om een andere koperservaring te bieden.

Nu al hebben enkele dealers een aparte AMG-zone, maar in Japan opent er binnenkort een specifieke toonzaal. In Peking was er al één sinds 2012. Mercedes zal het effect van beide analyseren, maar het moet al gek lopen als die niet de voorbode vormt van een nieuwe wereldwijde strategie. In een aantal grotere landen is het merk al besprekingen met z’n dealers aan het voeren. Die kunnen maar beter eerst even naar de bank bellen, want een goedkope grap wordt zo’n AMG-dealer niet.