Volkswagen populairste automerk in België (maart 2016)

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 56.423 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer vertegenwoordigt een toename van 2,1% ten opzichte van dezelfde maand afgelopen jaar. Daardoor zijn in het eerste trimester van 2016 150.456 auto’s in het verkeer gebracht. Een toename die zelfs nog iets hoger ligt: 2,4%.

Volkswagen op 1

Dieselgate? Daar is in de top 5 van de automerken weinig van te merken. Volkswagen houdt vast aan het hoogste schavot. Het aantal zakte weliswaar met 4,26% ten aanzien van maart 2015, maar met 5.442 ingeschreven nieuwe auto’s houdt het Renault (4.859) en Peugeot (4.262) nog makkelijk op afstand. De top 5 wordt afgerond met Opel (4.061) en BMW (3.978). De complete top 38 hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina gezet.

Bestel- en vrachtwagens

Gelijklopend met de automarkt laten de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen een groei met 5,5% noteren. De markt van vrachtvoertuigen boven 3,5 ton wordt al verschillende maanden gestuwd door de invoering van de kilometerheffing. Ook de afgelopen maand gingen de cijfers hoger. De vrachtvoertuigen tot 16 ton tekenden voor een toename met 8,6% tijdens de maand maart terwijl de inschrijvingen van zware vrachtvoertuigen van 16 ton of meer er met 20,8% op vooruit gingen.



En de motoren?

Enkel de markt van gemotoriseerde tweewielers kende tijdens de maand maart een daling ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Ondanks een terugval met 2,7% in maart, sluit ook de motormarkt het trimester af met een toename met 10,5%.