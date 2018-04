Nog 8 miljoen airbags levensgevaarlijk. Nee, niet van Takata.

Door: BV

De airbags van Takata waren, om het met een understatement te zeggen, niet al te goed. Levensgevaarlijk waren die dingen omdat bij het ontplooien soms extra metalen delen in je gezicht terecht komen. Net als een granaat. Dat defect kostte al heel wat mensen het leven en het zorgde ook voor de grootste terugroepactie ooit. Tientallen miljoenen exemplaren moesten vervangen worden.

Nog 8 miljoen slechte airbags

En als er naar één airbagproducent - het Japanse Takata - wordt gekeken, dan worden de andere natuurlijk ook wat nauwlettender in de gaten gehouden. En wat blijkt? Een tweede fabrikant, ARC Automotive Inc, zou volgens het Amerikaanse NHTSA wel eens last kunnen hebben van hetzelfde probleem. Dat bedrijf leverde inmiddels al 8 miljoen airbags waarvan de correcte werking nu in vraag wordt getrokken. Onder meer Hyundai, Kia, Fiat Chrysler Automobiles en General Motors zijn klant.