VW denkt dat Pokemons geheimen doorspelen

Door: BV

Volkswagen heeft zo’n 70.000 werknemers verboden om tijdens de werkuren en/of met hun professionele telefoon… op Pokemons te jagen.

Het Duitse merk is niet alleen bezorgd om mensen die gekke dingen doen om aan een Pokemon te geraken en zich daarbij bijvoorbeeld verwonden. Het merk is zich vooral bewust van het feit dat de populaire Pokemon Go app (die nu al door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd gedownload is) gebruik maakt van geolocatie en de camera enerzijds en het delen van gegevens anderzijds. En je zal zo maar eens voorhebben dat er een Pokemon bovenop een prototype voor de volgende Golf zit bijvoorbeeld.