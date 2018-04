De Apple-auto is dood

Door: BV

Er werd door fans reikhalzend naar uitgekeken terwijl automerken er bibberende knieën van kregen. Nu is er ruimte voor desillusie bij de eerste en opluchting bij de tweede categorie. De auto van Apple komt er immers niet. Hoewel er reeds handenvol geld in het project was geïnvesteerd, gooit de technologiegigant de handdoek in de ring. Een zeldzaam falen.

Honderden mensen vloeien af

Dat Apple aan een auto werkte, was één van de slechtst bewaarde geheimen van het bedrijf. Welke vorm die zou aannemen of welke formule die zou volgen, raakte niet voorbij de sluier van geheimzinnigheid. Misschien wordt het wel nooit bekend. Maar het bestaan van het project is ver boven verdenking verheven. Het bedrijf ging immers op personeelsstrooptocht bij gekende automerken. En dat valt op. Minstens net zo opvallend is dat de meerderheid van die mensen nu weer op straat staat. Zo raakte ook dit nieuws bekend.

Wel technologie

Het bedrijf doekt z’n plannen om een compleet voertuig te bouwen op, maar niet z’n wil om technologie voor de sector te leveren. Voor zelfrijdende auto’s. Maar ook daarin is de Apple-directie gefrustreerd. Het team krijgt nog tot eind volgend jaar om zich te bewijzen.