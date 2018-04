Wie peperdure auto koopt kan tot € 12.000 belasting ontwijken

Door: BV

In 2016 introduceerde Vlaamse overheid een nieuwe regeling voor de verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Daarbij werden milieuvriendelijke auto’s meer ontzien en zijn de tarieven voor de krachtigste en meest vervuilende modellen gevoelig aangescherpt. Daardoor lopen de tarieven voor BIV bijvoorbeeld op tot meer dan € 10.000. Los van wie zo’n benzineslurpende auto koopt: het is geld dat de koper logischerwijze liever niet uitgeeft.

Achterpoortje

De Vlaamse overheid zette tegelijk ook een achterpoortje open. Omdat het auto’s op aardgas en CNG wil promoten, worden die weinig of niet belast. Auto55.be wees al in januari 2016 op de mazen in het net. Dit weekend werd dat opgepikt door alle grote Vlaamse kranten. Deze redactie wees ook op de nadelige gevolgen, onder meer met betrekking tot de constructeurswaarborg op de betrokken voertuigen.

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) noemt het plaatsen van een dergelijke installatie om ze vervolgens niet te gebruiken 'misbruik'. Het lijkt erop dat er mensen zijn die hun grote, krachtige wagens van een pietluttig kleine CNG-tank voorzien om van een groot belastingvoordeel te kunnen genieten en er voorts geen gebruik van te maken. Vlaams viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD) weet alvast dat het het misbruik niet erg groot kan zijn. Vorig jaar werden niet meer dan 104 uitgesproken krachtige auto’s (meer dan 16 fiscale pk) met een CNG-installatie ingeschreven.

Hoeveel steek je op zak?

Een CNG-installatie is een aanzienlijke investering. Reken op € 4.000 tot 6.000. Wat je uitspaart, kan echter een veelvoud zijn. Tot 2020 (zo lang blijft de voordelige regeling alvast van kracht) kan de bestuurder die voor dit milieubewuste alternatief kiest tot wel € 12.000 besparen.