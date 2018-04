Hong Kong: € 594.000 voor parkeerplaats!

Door: BV

Hong Kong, in het Zuid-Oosten van China, is op vlak van oppervlakte en inwonersaantal vergelijkbaar met New York. Er wonen 6.500 mensen per vierkante kilometer. Het inkomensnniveau is er eveneens vergelijkbaar. Maar dat betekent niet dat veel mensen er zich kunnen permitteren wat ene Kmpwan Wai-Ming zich zopas permitteerde. De baas van de Huarong Investment Stock Corp, is nu immers de eigenaar van (wellicht) de duurste parkeerplaats ter wereld.

€ 34.941 per vierkante meter

De man met de moeilijk uitspreekbare voornaam heeft zopas € 594.000 betaald voor een parkeerplaats van 17m2. Het stukje vastgoed bevindt zich in een Oostelijke wijk in Hong Kong. Niet lang geleden veranderde in dezelfde regio een parkeerplek van eigenaar voor € 550.000. De 58-jarige man heeft overigens in hetzelfde complex nog twee appartementen en andere parkeerplaatsen. Die betaalde hij echter 'slechts' € 424.000 en € 456.000. In vergelijking met de wooneenheden daar valt het echter nog mee. Die kosten € 5 miljoen per stuk.