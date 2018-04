Betrouwbaarheidsstudie: BMW is slechter dan Dacia

Door: BV

Van onderzoeksbureau J.D. Power krijgen we met de regelmaat van de klok resultaten van betrouwbaarheidsstudies binnen. Het bedrijf spitst zich vooral toe op de problemen die een klant ondervindt met een nieuwe auto. Die hoeven niet per se te zorgen voor een immobilisatie van het voertuig. Het volstaat dat ze opgemerkt worden en een interventie vereisen. Niet minder dan 177 verschillende problemen zijn onderzocht. Ze zijn ondergebracht in categorieën: exterieur, rij-ervaring, functies/bediening/displays, audio/communicatie/entertainment/navigatie, zetels, verwarming, ventilatie en airco, interieur en motor en transmissie. Resultaten van een onderzoek in de VS hadden we al. Ditmaal stammen de cijfers van een pak dichter bij huis. De bevraagden kochten hun auto allen in Engeland. Geen van de auto’s was ouder dan 3 jaar.

Premium doet het niet goed

De problemen worden uitgedrukt in PP100 - problemen per 100 voertuigen -. Het gemiddelde voor de industrie is 131. Kia en Volvo delen de eerste plaats met een score van slechts 83. Skoda volgt op de derde stek. Hyundai zal fier zijn op een score die Toyota in de wind zet.

Je zou verwachten dat enig shauvinisme speelt. Jaguar scoort met 127 PP100 immers beter dan Mercedes-Benz (129). Maar wat dan met Land Rover. Dat bengelt met 175 bijna helemaal onderaan de lijst. De grootste blaam is er echter voor Audi en BMW. Dat zijn rode lantaarns met een score van respectievelijk 187 en 198. Na Citroën (148), Dacia (151) en Fiat (165).

Kia - 83

Volvo - 83

Skoda - 89

Suzuki - 92

Hyundai - 97

Toyota - 105

Vauxhall (Opel) - 108

Peugeot - 110

Seat - 113

Mazda - 117

Nissan - 118

Volkswagen - 121

Mini - 124

Jaguar - 127

Mercedes - 129

INDUSTRIEGEMIDDELDE - 131

Ford - 136

Honda - 136

Renault 138

Mitsubishi - 139

Citroën - 148

Dacia - 151

Fiat - 165

Land Rover - 175

Audi - 187

BMW - 198

Klanten gaan ervan lopen

Sommige van de problemen lijken op het eerste zicht banaal, maar Mark Lendrich, die bij J.D. Europe head of research is, wijst op het belang ervan. “kleine ongemakken zoals aandampende ruiten, piepende remmen of ingewikkelde navigatiesystemen kunnen zeer frustrerend zijn voor eigenaars”. 48% van de klanten vind ze voldoende storend om achteraf een auto van hetzelfde merk te mijden. Bovendien zijn die kleine ongemakken niet zelden erg moeilijk of niet op te lossen. Opvallend: de meest voorkomende problemen zijn er met de koppeling met een telefoon. Heel wat premium automerken proberen klanten te overdonderen met ingewikkelde, slimme functies, maar krijgen de ‘basics’ zelfs niet voor elkaar. Telefoneren en je iPod koppelen bijvoorbeeld.