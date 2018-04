Chery wil het doen met elektrische auto’s

Door: BV

Al lange tijd zeggen de Chinezen dat ze zich op de Europese markt zullen werpen. Maar zeggen en doen zijn twee verschillende dingen. Er was eens een schuchtere poging links of rechts (elektrische taxi’s voor Brussel bijvoorbeeld), maar voorlopig bleef het daarbij. Zelfs Chinese merken met zogeheten Europese roots, zoals Borgward, druppelen niet binnen. Maar Chery, dat eerder al soortgelijke claims uitte, gaat het nu toch doen. In 2019 of 2020 is het zover. Met een elektrische auto.

Geen Chery

Chery wil niet onder z’n reeds gekende merknaam de markt op. Dat klinkt te Chinees. Het bedrijf verzon een nieuw merk dat de mondiale ambities van de plaatselijke reus moet onderlijnen: “Exceed”. Op het Autosalon van Frankfurt stond de TX, een SUV met een plug-in-hybride aandrijflijn, te blinken. Die mag wellicht het offensief inluiden. Het bedrijf heeft het ook nog over zuivere elektrische auto’s. Een variant die alleen maar door fossiele brandstof wordt aangedreven staat niet op het programma.