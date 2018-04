Noorwegen denkt aan Tesla-taks

Door: BV

Het lijkt deel uit te maken van het politiek bestel. Eerst promoot je als overheid iets door er premies en voordelen tegen te gooien en vervolgens belast je dat extra. In eigen land zijn er tal van voorbeelden te vinden. Op automobiel vlak kunnen we onder meer de stiefmoederlijke behandeling van diesels naar voor schuiven. In Antwerpen soms alleen nog welkom na het betalen van een dagpas, terwijl enkele jaren geleden de aankoop van die CO2-vriendelijke diesels nog met premies werd aangemoedigd.

Noorwegen, zo blijkt, is niet immuun voor dergelijk politieke koerswijzigingen. Het land geeft nu nog genereuze voordelen aan kopers van elektrische auto’s. Maar het zint de overheid niet dat nogal wat Noren die gebruiken om een Tesla Model S of Model X te kopen. “Voor grote, luxueuze EV’s voor de rijken, was het voordeel niet bedoeld, klinkt het er”. Tesla’s verkoop verdubbelde er ei zo na het afgelopen jaar. Het plan van de Noorse regering omvat een extra belasting, goed voor bijna € 8000 per auto, op elektrische auto’s die meer dan 2 ton wegen. Zowel de Tesla Model S als de Model X vallen daaronder.

Tesla heeft de grootste penetratie elektrische voertuigen. Afgelopen jaar was liefst 29% van de nieuwe auto’s in Noorwegen elektrisch.