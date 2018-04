Toyota: "waterstof wordt net zo betaalbaar als hybride"

Door: BV

Toplui bij Toyota zijn er zeker van. Waterstoftechnologie wordt betaalbaarder naarmate er meer auto’s van gebouwd worden. Een constante overigens in elke industriële productie. Je hoeft daar op zich niet van achterover te vallen. Het is ook niet zo’n goed nieuws als je wel zou denken.

Een hybride is immers nog steeds gevoelig prijziger dan een auto met louter een verbrandingsmotor. En het terugverdieneffect is niet in alle omstandigheden gevrijwaard. Wie vooral in de stad rijdt, doet voordeel. Wie hoofdzakelijk snelweg maalt, nadeel.

Toyota Mirai

Toyota heeft met de Mirai al en waterstofauto in het aanbod. Dat is een louter symbolische kwestie. De productie is gelimiteerd op amper 3.000 stuks op jaarbasis. Ook in ons land kan je hem leasen (kopen mag niet). Tanken kan je op welgeteld één plaats.

Naar 30.000 stuks

Er moet dus nog flink aan de weg getimmerd worden. De volgende generatie voertuigen, die in 2020 worden verwacht, zullen een flinke verbetering zijn. Als de infrastructuur meewil. En tegen 2025 verwacht de Japanse gigant tien keer meer waterstofauto’s te produceren dan nu. Maar ook 30.000 stuks op jaarbasis zijn niet meer dan een druppel in de oceaan.