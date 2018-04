Belgische automarkt oktober: de eindsprint ingezet

Door: BV

Afgelopen maand oktober werden in ons land heel exact 43.500 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer is 3,65% hoger dan dat van oktober in 2016. Ook het voorlopige jaarresultaat eindigt positief. Dit jaar staat de teller nu al op 479.000 nieuwe wagens. Een jaar geleden wees de teller 466.000 aan.

De populairste merken zijn...

Afgelopen maand was Renault afgetekend het meest populaire merk (4.226 stuks). Volkswagen eindigde op de tweede stek met 3.620 nieuwe wagens. Peugeot behoudt nipt z’n plaats in de top 3 met 3.461 eenheden. Op vier en vijf vinden we twee Duitse premiumconstructeurs. Maar Mercedes wipt wel over BMW. 3.217 tegen 2.946 stuks. De top 38, alle merken tot en met Aston Martin vind je zoals steeds op de Auto55-facebookpagina.

En die eindsprint dan?

Een verhoging van niet eens 4%, dat is toch geen eindsprint? Nee. Die is niet te zien bij de personenwagens. Echter des te meer bij de zware voertuigen. De bestelwagens noteerden in oktober 2017 cijfers die 17,9% beter waren dan die van oktober 2016. In de categorie van 3,5 tot 16 ton MTM wordt de plus 31,8% groot. Boven 16 ton gaat het +19,1% en de trekkers gaan 14,5% in de plus.

De bussen slaan alles

Noteer tenslotte ook de inschrijvingen van autobussen en autocars die spectaculair toenemen dit jaar: +233,3% in oktober en + 36,4% voor 2017 tot op heden.