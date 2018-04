De Chinezen zien ze vliegen

Door: BV

Het is alweer even geleden dat we nog iets vernamen van Terrafugia. De Amerikaanse startup die werkt aan een vliegende auto. Tot nu.

Er zijn nog steeds plannen om in 2019 een eerste model op de markt te brengen. Dat tuig moet in de lucht passen in de categorie van de lichtgewicht sportvliegtuigen en op de weg als een gewone auto te rijden zijn. En hij moet in een normale garage passen, al zijn de Amerikaanse normen in dat verband niet helemaal identiek aan de Europese.

Concreet productnieuws is er niet. Maar de Amerikanen zaten inmiddels wel om vers geld verlegen. En dat hebben ze gevonden in China. Bij Geely, dat ook al Volvo en Lotus kocht. De Chinese gigant voegt nu ook Terrafugia toe aan z’n portefeuille. Hoeveel geld er met de aandelenoverdracht gemoeid is, is niet bekend.