Elektrische Skoda realiteit in 2020

Door: BV

Tussen nu en 2025 zet Volkswagen vol in op elektrificatie. Dat betekent uiteraard dat er EV’s met het Volkswagen-logo op de neus verschijnen, maar de platformstrategie die het bedrijf rijk maakte, wordt natuurlijk niet overboord gekeild. Er komen dus onvermijdelijk ook elektrische auto’s met een ander logo op de neus. In 2020 mag je de eerste Skoda EV verwachten. Een SUV, zo ziet het ernaar uit. Die zal in de fabriek in Mlada Boleslav van de band lopen.

In dezelfde productiefaciliteit worden naast elektrisch aangedreven auto's ook elektrische componenten voor plug-in hybrides voor verschillende merken van de Volkswagen Group geproduceerd.

De eerste plug-in hybride met Skoda-logo op de neus komt in 2019 op de markt. Op basis van de Superb, diens vlaggenschip.