Oostenrijk doet het tegen 140

Door: BV

Oostenrijk trekt de maximumsnelheid op een stuk snelweg van 8 kilometer lang op. Van 130 naar 140. Het gaat om een proefproject dat later geëvalueerd zal worden. Oostenrijk wou eerst naar Duits model de maximumsnelheid opheffen, maar dat stuitte op te veel kritiek.

Tempo 160

Het is niet voor het eerst dat Oostenrijk testen doet met een hogere maximumsnelheid. In 2008 experimenteerde de overheid er al eens met een beperking van 160km/u. Tempo 160 heette het proefproject. Met erg positieve resultaten overigens. Dat project werd echter na een regeringswissel in de doofpot gestoken.